Sarteano, cinque ore per salvare una vita

Va avanti il progetto “Sarteno cardioprotetta”, coinvolto un numero crescente di cittadini

Continuano i corsi brevi ma utilissimi per l'uso del defibrillatore

A Sarteano continua il progetto sulla cardioprotezione, attraverso corsi della durata di cinque ore, con cadenza mensile, tenuti della Misericordia. Il prossimo, in programma per sabato 20 gennaio (dalle 14 alle 19), si terrà in via eccezionale nella sala mostre del Comune. Dare la propria disponibilità per un corso gratuito di brevissima durata, può essere una scelta che salva una vita. Per fortuna cresce questa consapevolezza, e il progetto "Sarteano cardioprotetta", partito alla fine di ottobre del 2017, ha già visto risultati importanti: sono state installate otto postazioni Dae (Defibrillatori semiautomatici da esterno), e sono già 108 i volontari formati Blsd (iniziali delle parole inglesi che significano "Supporto delle funzioni vitali” e “defibrillazione"). Continua anche l'interesse per i corsi di formazione "Blsd laico": non a caso, quello di sabato 20 è già al completo. Tuttavia la cittadinanza interessata è invitata a intervenire all'iniziativa, per avere informazioni o per iscrizioni a corsi successivi. In questi due mesi hanno preso parte alla formazione Blsd circa quaranta sarteanesi, tra i quali molti commercianti e gli agenti di Polizia municipale, compreso il comandante Silvia Baglioni. La possibilità di utilizzo del defibrillatore è mirata alla prevenzione del danno anossico cerebrale, al riconoscimento in un paziente adulto dello stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso.Il Comune di Sarteano ha investito circa 30 mila euro per acquistare gli otto defibrillatori, che hanno garantito la copertura anche delle frazioni di Castiglioncello sul Trinoro e Fontevetriana e la totale gestione tecnica per quattro anni, frutto di un lavoro di squadra che, oltre all’Amministrazione comunale, coinvolge la Misericordia Sarteano, Sergio Mondillo e Flavio D’Ascenzi della Cardiologia universitaria dell’Azienda ospedaliera di Siena. «Non bisogna abbassare la guardia – afferma l’assessore alle politiche sociali e della salute Donatella Patané – la formazione della popolazione è una parte fondamentale del progetto. L'obiettivo – continua l’assessore – è che il maggior numero possibile di sarteanesi partecipino ai corsi in programma».Le iscrizioni ai corsi con cadenza mensile sono sempre aperte: ci si può rivolgere alla Misericordia di Sarteano (tel.: 057826881, mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) o all’assessore di riferimento, Donatella Patané (tel.: 3204309938). I defibrillatori si trovano in piazza Bargagli (facciata della sala mostre), via Beato Alberto (cancello scuole elementari), viale Amiata (area sportiva), via del Bagno Santo (di fronte alla farmacia), via Aldo Moro (ingresso del Distretto sanitario), via Sant’Andrea (angolo via San Bartolomeo), Fonte Vetriana (piazza del borgo), Castiglioncello del Trinoro (lavatoi comunali).