Sarteano, nuovi marciapiedi e riqualificazione di piazza Bargagli

L’elenco dei lavori imminenti in varie zone di Sarteano

Due importanti opere pubbliche sono state annunciate nell’ultima seduta del consiglio comunale, mercoledì scorso, dal sindaco Francesco Landi. Si tratta del rifacimento dei marciapiedi di piazzale Primo maggio, di fronte alla stazione dei Carabinieri, e la riqualificazione di una parte di piazza Bargagli, ovvero l’area di fronte alla chiesa di San Francesco, con realizzazione di una piazzetta pedonale in travertino con tanto di panchine e nuovi arredi.“Si tratta di due interventi importanti – ha sottolineato il sindaco Landi – che riqualificano Sarteano, rendendo il centro abitato più sicuro e accogliente. Rifare marciapiedi ammalorati è sempre un investimento apprezzato. Per quanto riguarda la valorizzazione dell’aria di fronte al sagrato di San Francesco parliamo di rendere più accogliente e vivibile Piazza Bargagli. Si tratterà di una piccola area pedonale riqualificata, indispensabile per rendere Sarteano ancora più bella, accogliente e fruibile, secondo la filosofia Sarteanoliving. Che non a caso ci ha fatto meritare per altri tre anni il riconoscimento della Bandiera arancione del Touring Club Italia. Entrambi i lavori hanno un quadro economico poco inferiore ai 40 mila euro e dovrebbero partire tra i primi di febbraio (piazza Bargagli) e marzo (marciapiedi). Per quanto riguarda l’intervento in piazza Bargagli, che andrà a sottrarre alcuni parcheggi, è previsto il recupero di due posteggi, in prossimità, attualmente riservati ai dipendenti dell’Unione dei Comuni.“Mi fa piacere ricordare che le procedure di affidamento hanno portato due ditte di Sarteano ad aggiudicarsi i lavori, segno di vitalità per il lavoro e l’impresa locale”, ha aggiunto il sindaco Landi. Il lungo elenco nelle comunicazioni riguardante le opere pubbliche e manutenzioni è proseguito con gli aggiornamenti sui lavori in via Santa Caterina, dove sono quasi concluse le opere di sistemazione delle fognature e sottoservizi e a breve verranno installate griglie e nuovo asfalto, quasi conclusi i lavori per il rifacimento di due bagni alla scuola dell'infanzia (dopo i lavori di messa in sicurezza dal punto di vista sismico), arrivati nuovi mobili per le scuole, nuove panchine per il campo sportivo comunale, concluse le imbiancature interne alla scuola primaria, e in partenza all'edificio esterno della mensa. A breve i lavori di riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado per circa 30 mila euro (metà dei quali sono finanziamento della Regione Toscana). Capitolo a parte quello della riqualificazione dell'ex ospedale, in capo all'Unione dei Comuni, dove è in procinto di essere istallata una nuova gru finalizzata ad accompagnare la demolizione di un piano dell'edificio esistente (secondo loto dell'opera pubblica).