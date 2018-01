Sarteano, lotta ai lepidotteri. Ordinanza comunale rivolta ai cittadini

A difesa delle piante e dell’uomo, previsti interventi drastici

A Sarteano, con l’imminente arrivo della primavera, si apre la lotta agli insetti infestanti delle piante, a difesa del patrimonio boschivo. Si tratta di specie urticanti, dannose anche per gli animali e persino per la salute dell’uomo.Per questo l’ordinanza comunale dello scorso 25 gennaio ha l’obiettivo di limitare la proliferazione dei lepidotteri, tra i quali la cosiddetta processionaria del pino, la processionaria della quercia e l’euproditte. I proprietari di aree verdi e gli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale hanno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione (quindi, già in parte decorsi) per effettuare le verifiche sulle specie di alberi soggette all’attacco degli infestanti. Si tratta delle piante di pino (in particolare di pino silvestre, pino nero, pino strobo) e delle altre specie arboree: quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria o dell’euprottide, si dovrà immediatamente provvedere all’asportazione dei rami infestati, alla lotta chimica e a una lotta biologica a seconda dei periodo. Si richiede l’intervento di dite specializzate, che possano garantire condizioni di sicurezza negli interventi e bassissima tossicità. I rami andranno bruciati e non smaltiti nelle stazioni ecologiche.