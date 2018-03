Gli antichi statuti del Comune di Sarteano tra il XV e il XVIII secolo

Presentazione della pubblicazione al teatro degli Arrischianti

La pubblicazione Statuti del Comune di Sarteano (Secoli XV e XVIII) a cura di Alessandro Dani, Mario Marrocchi e Antonello Niccolucci, sarà presentata domenica 18 marzo (ore 16,30) al teatro comunale degli Arrischianti. Interverranno il sindaco Francesco Landi, l'assessore alla cultura Flavia Rossi, Mario Ascheri dell'Università Roma Tre e Alfio Cortonesi del Centro studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino (Cessalc) di Montalcino. L’ingresso è libero.Il volume, con la prefazione di Mario Ascheri, è frutto di una preziosa ricerca sul complesso di norme sarteanesi, un corpo giuridico comunale tra i più ampi di quelli giunti sino a noi, dell’intero Stato senese. I contenuti giuridici sono l'espressione di una comunità federata con un alto grado di autonomia, tale da rappresentare una rarità nel panorama italiano. Sarteano era giuridicamente a un passo dall'essere un piccola Repubblica popolare autonoma, come dimostra il vasto corpus statuario rimasto in buona parte in vigore fino al tardo Settecento.