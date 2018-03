Sarteano, si può prenotare la compostiera per i rifiuti organici

Bucelli, vicesindaco: “Previste riduzioni in tariffa del 30% su parte variabile. Benefici per l’ambiente e meno costi di smaltimento”

Parte la campagna rivolta ai cittadini residenti di Sarteano che intendono prenotare la compostiera per lo smaltimento domestico dei rifiuti organici. Si tratta di un’azione promossa dal Comune, che mira a ridurre i rifiuti conferiti nei cassonetti, con evidenti benefici per l’ambiente e un minor costo di smaltimento per tutta la comunità, oltre che per i singoli cittadini. La distribuzione della compostiera sarà gratuita, mentre le modalità di consegna saranno definite in base al numero di cittadini interessati.“Chi deciderà di prendere la compostiera lo potrà fare gratuitamente – commenta il vice sindaco con delega all’ambiente, Paolo Bucelli – con il duplice beneficio di produrre nel proprio giardino del fertilizzante e, a fine anno, ottenere una riduzione del 30% nella parte variabile della tariffa”. Da oggi, coloro che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono invitati a far presente tale loro volontà compilando e consegnando all'ufficio ambiente il modello allo scopo predisposto e reperibile nel sito web del Comune di Sarteano e presso gli uffici comunali.Intanto il Consiglio comunale nell'ultima seduta del 28 Febbraio ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento della Tari (Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) che, tra le diverse agevolazioni previste, contiene anche la citata riduzione del 30% nella parte variabile per chi smaltirà rifiuti organici tramite compostiera domestica. Resta solo da adottare il regolamento che definirà in dettaglio le procedure per ottenere le agevolazioni stabilite. Ma è fondamentale che adesso la cittadinanza manifesti la propria intenzione di richiedere l'assegnazione in comodato gratuito, quindi senza costi per l'utente, di una compostiera in modo da consentire l'acquisizione dei manufatti nel numero necessario all'attivazione del servizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’assessore all’ambiente Paolo Bucelli (cell. 3355889460, e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ), oppure l’ufficio (0578269231 e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).