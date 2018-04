Sarteano, gratis ai musei. Visite guidate aperte a tutti per domenica 8 aprile

Domenica 8 Aprile il Comune di Sarteano offre una ghiotta occasione: la possibilità di scoprire, gratuitamente, le principali attrazioni legate all'arte e agli etruschi. L'appuntamento è al musco archeologico comunale (ore 10) dove inizierà una una visita guidata gratuita estesa anche al centro storico di Sarteano e alla Sala d'Arte Domenico Beccafumi, contenuta nella Chiesa di San Martino.Le attrazioni non sono finite, basti pensare alla rocca Manenti, ormai trasformata in un contenitore di arte (il Ram). Qui hanno trovato la cornice più adatta le immagini fiabesche di Carlotta Bertelli e Gianluca Guaitoli: sono le fotografie artistiche della mostra "C'era un volto e forse c'è ancora". La primavera, dunque, porta con sé un'occasione imperdibile per godere di uno dei borghi più suggestivi e autentici, con l'aggiunta di un'offerta culturale invidiabile."Sarteano può essere una scoperta - commenta il sindaco - per il passato ma anche per ciò che riesce a offrire nel presente, grazie alla vivacità degli abitanti, al buon livello di ristorazione e accoglienza. Non a caso possiamo pregiarci di aver ottenuto la Bandiera arancione, riconoscimento di eccellenza del Touring club italiano".Per informazioni: 0578 269204, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , www.museosarteano.it