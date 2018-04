Sarteano, Pedibus: tre ''linee'' per andare e tornare a scuola tutti insieme, passeggiando

Tre lunghe strisce colorate di giallo hanno attraversato il centro di Sarteano questa mattina. È il colore delle pettorine ad alta visibilità, indossate dalle decine di studenti e dai genitori-accompagnatori che hanno battezzato per la prima volta il Pedibus a Sarteano, ovvero una forma di trasporto scolastico nella quale gli alunni vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus. Il progetto, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Sarteano guidata da Francesco Landi e dal Comitato genitori, è partito stabilmente, dopo alcune sperimentazioni nei mesi scorsi."Abbiamo lavorato in un percorso realmente partecipativo - afferma l'assessore all'istruzione Donatella Patané, principale promotrice del progetto – coinvolgendo vari soggetti come l'istituto scolastico, la Polizia municipale, i medici pediatri, studenti e genitori. Si sono svolti tanti incontri per far conoscere i benefici del Pedibus, attirare la curiosità, valutare le varie alternative, coinvolgere quante più persone possibili. Eravamo partiti con l'idea di fare una sola linea, ma troppe sono state le adesioni e siamo arrivati a tre. La prima giornata è stata un successo di entusiasmo e colore, adesso ce ne aspettano molte altre". Le tre le “linee” che uniscono, dal lunedì al sabato, le zone della cittadina (Miralaghi, via Sant'Andrea-Cappuccini, e viale Umbria-viale Etruria) con la scuola primaria e secondaria, coinvolgono 71 bambini iscritti finora al servizio e 49 volontari, che si sono resi disponibili a fare gli accompagnatori."Il Pedibus è una bella prova di comunità educante - commenta soddisfatto il sindaco Francesco Landi - Uno di quei progetti in cui l'entusiasmo dei più piccoli si unisce alla voglia di collaborare degli adulti. In una fase di distacco e diffidenza dalla ‘cosa pubblica’, progetti come questo ci consentono di dire che fare le cose assieme è la prima, vera, forma di politica dal basso. Siamo soddisfatti che da Sarteano possa partire un bell’esempio di partecipazione e coinvolgimento". Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni "passeggeri" e da due o più adulti "autisti-controllori". Sono previsti percorsi prestabiliti di andata e ritorno da e verso le scuole primaria e secondaria si primo grado, ad orari prefissati per ogni fermata contrassegnata da apposita segnaletica. Gli alunni-passeggeri vengono accompagnati da volontari (genitori e non), riconoscibili da pettorina ad alta visibilità. Ogni gruppo è guidato e chiuso da due o più adulti (2 adulti fino a 20 bambini, 3 adulti fino a 25 bambini). Il servizio è completamente gratuito, anche perché gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. Il Comune di Sarteano, che attraverso l'assessore Donatella Patané ha coordinato il lavoro di affinamento del progetto, ha anche messo a disposizione tutta una parte burocratica (un regolamento comunale che disciplinasse il servizio, la modulistica per le iscrizioni, le assicurazioni per i volontari, ecc.) oltre ad aver fornito le pettorine ad alta visibilità e la collaborazione della Polizia municipale.