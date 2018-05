A Sarteano la presentazione di Muovil’arte - ''Parkour tra luoghi e sentieri per riconoscere l'identità locale''

La Nuova Accademia degli Arrischianti organizza per domenica 6 maggio alle ore 17, presso la sala mostre di Sarteano, la presentazione di Muovil’arte - "Parkour tra luoghi e sentieri per riconoscere l'identità locale".Questo progetto, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena attraverso il bando SIENAindivenire , è promosso dalla dinamica associazione culturale sarteanese, e organizzato dalle balenevolanti, una squadra di artisti e creativi nata all’interno degli Arrischianti per l’ideazione e la realizzazione di progetti di promozione del territorio.Ma cosa è Muovil’Arte? E' un laboratorio di parkour completamente gratuito (rivolto a partecipanti dagli 11 agli 80 anni) che si svolgerà dal 4 al 17 giugno prima a Monticchiello e poi a Sarteano. Il Parkour, con l'accezione di urban freeflow, è una disciplina sportiva ed artistica e accessibile a tutti a seconda delle capacità e verrà utilizzata come metodo comunicativo per trasmettere l'importanza di vedere il luogo in cui si vive con occhi nuovi, di affrontare ogni sfida nel rispetto di se stessi e dell'ambiente che ci circonda, di vedere ogni ostacolo come un'opportunità.L’idea del progetto Muovil’Arte è nata durante il progetto europeo The Complete Freedom of Truth ( http://thecompletefreedomoftruth.com/ ) tenutosi a Sarteano nel 2017 che ha visto il paese rivitalizzato dalla presenza di 120 persone provenienti da 7 diversi paesi; durante TCFT si è costituito anche il team organizzativo delle balenevolanti, con lo scopo di organizzare eventi e progetti artistici legati al territorio, il primo dei quali, Muovil’Arte, è andato subito a segno, vincendo il bando SIENAindivenire.Il workshop sarà tenuto dagli insegnanti di The Urban Playground Team, Alister e Miranda (già insegnanti di TCFT) che trasmetteranno ai partecipanti la filosofia del parkour, disciplina che si basa su principi quali uguaglianza di genere e controllo delle proprie paure.“Li abbiamo visti al lavoro durante TCFT - dice Silvia de Bellis, responsabile della comunicazione - e ci sono piaciuti subito: sono molto preparati e coinvolgenti, sanno come lavorare sia con ragazzi che con adulti, e hanno un approccio artistico al parkour. Ormai tutti i ragazzi sanno cos’è il Parkour e ce ne sono molti nei dintorni che vorrebbero imparare a praticarlo, ma le scuole o i gruppi che lo praticano sono solo in città. Così abbiamo pensato di organizzare “un assaggio” di due settimane, completamente gratuito”.Maggiori informazioni sul progetto sulla pagina arrischianti.it , sulla pagina facebook Muovil’Arte o alla presentazione del progetto questa domenica!Muovil’arte - "Parkour tra luoghi e sentieri per riconoscere l'identità locale", presentazione del progetto: Domenica 6 Maggio alle ore 17, presso la Sala Mostre di Sarteano.Il progetto Muovil’arte è organizzato dalla Nuova Accademia degli Arrischianti di Sarteano e realizzato in collaborazione con il Teatro Povero di Monticchiello, il Teatro Schabernack di Montelaterone, la start-up di bici elettriche green Urban Bikery, il Comune di Sarteano e la FMPS.