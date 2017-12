L'oroscopo di oggi

L'oroscopo di domenica 24 dicembre

ARIETE

"Sarete piuttosto enigmatici e silenziosi, restii a prendere posizioni precise; ma sarà proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. State con le antenne alzate! Andrete in giro per negozi per gli ultimi regali di Natale. Splendida si annuncia la serata: sarà una ghiotta occasione per trascorrere ore piacevoli in intimità con il partner e con i vostri familiari." TORO

Avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione sociale, l'intervento di una persona influente potrà rivelarsi determinante. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere disinteressato di un amico. Se saprete fare tesoro di alcune esperienze affettive che si sono rivelate deludenti, in futuro potrete prendervi delle belle rivincite. A cominciare da oggi!

GEMELLI

Che fare in questa vigilia di Natale? La Luna in Pesci vi suggerisce di restarvene a casa a poltrire sotto le coperte, invece di gettarvi nel traffico cittadino. Non mancheranno contrattempi e incomprensioni in famiglia, per via di conti e bollette da pagare: se avete esagerato con le spese per le festività e i divertimenti ora vi tocca fare ammenda. Rilassatevi, svagatevi!

CANCRO

Periodo positivo! Al centro dell'attenzione ci sono i viaggi, le vacanze, le amicizie per gli scambi di auguri. Energici e pimpanti, potrete cimentarvi con successo nello sport o dare sfogo alla vostra vitalità nelle attività che preferite! Vi occuperete molto del partner e delle vostra reciproca intesa, con la voglia di vederla crescere, farsi sempre più solida e soddisfacente.

LEONE

"Andate cauti, senza enfatizzare. Intorno a voi si respira un'atmosfera calda e rilassata, rispetto ai giorni scorsi, tuttavia un'inquietudine di fondo accompagna le giornate di oggi e di domani, e vi fa essere ""scattosi"" alla prima contrarietà. Migliora sensibilmente la vostra capacità di comunicare. Vigilia di Natale per molti di voi lontano da casa... ma vicini, abbracciati al partner."

VERGINE "Fate attenzione, non solo alla Luna dissonante in Pesci, ma anche ai rapporti; tira aria di battaglia nel rapporto di coppia. In questo periodo avete la distrazione facile: assumete un'aria svagata, come se il vostro interesse fosse rivolto da un'altra parte. Giove, vale a dire gentilezza, amabilità e diplomazia, vi aiuterà a riportare in carreggiata il rapporto di coppia storico!"

BILANCIA

È il momento giusto per darsi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate un po' di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. E in amore? Fedeli più per abito mentale che per reale affiatamento col partner, potreste ricevere un'insolita proposta da un ammiratore sfrontato.

SCORPIONE

Vi attende una luminosa e serena vigilia di Natale: avrete validi motivi per essere felici e soddisfatti! Rivedrete qualcuno che avevate perso di vista, troverete la soluzione a un problema, farete chiarezza in una relazione sentimentale che presenta da un po' di tempo qualche lato oscuro. Un regalo inatteso, molto gradito, vi farà capire quanto una persona tiene a voi...

SAGITTARIO

Vigilia di Natale difficile, tra le grinfie della Luna in Pesci. Progetti e intenzioni volgono in una certa direzione ma le decisioni altrui cambiano le carte in tavola, costringendovi a mettere in discussione i vostri programmi. Tanta voglia di andare, di viaggiare, di comunicare! State attenti a ciò che dite soprattutto con i genitori, potrebbero capire male il vostro pensiero. CAPRICORNO

I rapporti con gli amici e le persone care sono buoni e distesi, e anche il vostro atteggiamento nei confronti della vita oggi è positivo: il cielo è ben disposto verso di voi e di certo non vi farà mancare soddisfazioni personali e momenti molto piacevoli. Dovrete solo lasciar perdere una nuova amicizia e non esagerare a tavola (un'impresa colossale la vigilia di Natale).

ACQUARIO

Un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi... Siete soli? Fate di tutto per creare un'occasione d'incontro con la persona che di recente vi ha rubato cuore e sonno. Maggiore stabilità nella vita di coppia: sentirete il bisogno di dire alla persona amata ciò che pensate e sentite. Sorprese