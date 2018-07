Siena, bollettino della viabilità

ULTIMI AGGIORNAMENTI: MERCOLEDI' 11 LUGLIO

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.) nel comune di Siena.Proroga ordinanza n.281/2018 - vicolo del ViscioneFino alle ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018per attività di somministrazione alimenti e bevandevicolo del Viscione: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.619/2018)________________________________________Venerdì 13 luglio 2018, dalle ore 6.00 alle 18.00per lavori edili urgenti a tutela della pubblica incolumitàvia di Fiera Vecchia: divieto di transitovia del Refugio: doppio senso di circolazione; all’incrocio con via Roma obbligo di arresto (STOP)i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse in via di Fiera Vecchia percorrono il trattonon occupato dal cantiere (civico 44), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, all’incrocio con via dell’Oliviera danno la precedenza a tutti i veicoli(ordinanza Polizia Municipale n.623/2018)________________________________________Dalle ore 9.00 di lunedì 16 alle 12.00 di venerdì 27 luglio 2018per lavori urgenti rete di distribuzione idricavia Giuseppe Garibalditra via della Stufa Secca e via Camollia: divieto di transitotra viale Don Giovanni Minzoni e via degli Umiliati: strada senza sfondo all’estremità di via degli Umiliati(ordinanza Polizia Municipale n.624/2018)________________________________________Da martedì 17 a venerdì 20 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle 19.00per lavori stradavia Caduti di Vicobello: senso unico di marcia sulla direttrice Sclavo-Cavour, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nei tratti interessati dai lavori(ordinanza Polizia Municipale n.620/2018)________________________________________________________________________________Fino a mercoledì 11 luglio 2018, dalle ore 7.00 alle 19.00per lavori stradaviale Sardegna tra viale Toselli e via Simone Martini: senso unico verso via Simone Martini, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada(ordinanza Polizia Municipale n.606/2018)________________________________________Mercoledì 11 luglio 2018, dalle ore 8.00 alle 19.00per lavori edilivia Paolo Mascagni tra via Ettore Bastianini e piazzetta delle Due Porte: divieto di transitovia Ettore Bastianini tutta l’area del parcheggio davanti alla scuola Aurelio Saffi: divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.605/2018)________________________________________Mercoledì 11 luglio 2018per lavori stradavia Simone Martinitra le due intersezioni (entrata e uscita) con largo Sassetta: divieto di transito dalle ore 20.00 alle 24.00tra intersezione di uscita da largo Sassetta e via Lorenzo Maitani: senso unico verso via Lorenzo Maitani dalle ore 20.00 alle 24.00tra intersezione di entrata in largo Sassetta e via Lorenzo Maitani: divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 alle 24.00 in entrambi i lati(ordinanza Polizia Municipale n.610/2018)________________________________________Giovedì 12 e venerdì 13 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle 19.00per lavori stradavia Baldassarre Peruzzi tra via Iacopo Cozzarelli e Porta Pispini: senso unico verso Porta Pispini, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada(ordinanza Polizia Municipale n.613/2018)________________________________________Fino alle ore 18.00 di domenica 15 luglio 2018per realizzazione di marciapiede e opere accessorieS. R. 2 Cassia Nord tra le località Braccio e Fontebecci: senso unico alternato secondo esigenze di cantierevietate le fermate di qualsiasi veicolo, compresi quelli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme)(ordinanza Polizia Municipale n.85/2018)________________________________________Fino alle ore 7.00 di lunedì 16 luglio 2018per festeggiamenti vittoria Palio 2 luglio Contrada del Dragovia del Paradiso: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.600/2018)________________________________________Dalle ore 8.00 di lunedì 16 alle 18.00 di venerdì 20 luglio 2018per allaccio alla rete di distribuzionevia Giovanni Duprè tra Il Campo e via del Mercato: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.594/2018)________________________________________Dalle ore 9.00 di mercoledì 18 luglio alle 12.00 di mercoledì 1 agosto 2018per Festa Titolare Contrada della Torrevia di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.591/2018)________________________________________Fino alle ore 12.00 di sabato 28 luglio 2018per lavori rete idricavia dei Montanini tra via del Cavallerizzo e via del Sasso di San Bernardino: divieto di transito; i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse transitano in entrata e in uscita dall’incrocio con via del Cavallerizzo in doppio senso di circolazionevia del Cavallerizzo: senso unico da via dei Montanini a via Malavolti, all’incrocio con via Malavolti obbligo di dare la precedenzavia Malavolti: senso unico verso piazza Giacomo Matteotti(ordinanza Polizia Municipale n.604/2018)________________________________________Fino alle ore 12.00 di sabato 28 luglio 2018per lavori Acquedotto del Fioravia dei Montanini tra via del Sasso di San Bernardino e via Garibaldi: divieto di transitovia del Sasso di San Bernardino: divieto di transitoi veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita(ordinanza Polizia Municipale n.541/2018)________________________________________Fino alle ore 12.00 di giovedì 9 agosto 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia dei Pispinitra vicolo del Sasso e via dell'Oliviera: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionetra via di Pantaneto e vicolo del Sasso: senso unico verso vicolo del Sassotra via dell’Oliviera e piazzetta Mario Cioni: senso unico verso piazzetta Mario Cioni(ordinanza Polizia Municipale n.589/2018)________________________________________Fino alle ore 8.00 di venerdì 31 agosto 2018per sicurezza pedonistrada di Scacciapensieri tra il civico 7 e l'incrocio con via di Colledoro: senso unico alternato(ordinanza Polizia Municipale n.352/2018)________________________________________Fino alle ore 19.00 di venerdì 31 agosto 2018per lavori edilistrada di Sant'Eugenia tra i civici 79-81: senso unico alternato con precedenza per la direttrice curve località Il Tondo – Porta Pispini e divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.309/2018)________________________________________Fino a sabato 15 settembre 2018, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivoper attività aggregative e ricreative - Contrada della Torrevia di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.433/2018)________________________________________Fino a venerdì 28 settembre 2018nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00per lavori edilivia delle Campane: divieto di transitoi veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita(ordinanza Polizia Municipale n.524/2018)________________________________________Fino a domenica 30 settembre 2018, dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivoper attività aggregativa estiva - Contrada della Panteravia di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transitovia di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola - Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellinirimozione dei dissuasori di transito tra via Pendola e piano dei Mantelliniconsentito il transito in uscita dei veicoli che alle 19.00 sono in sosta(ordinanza Polizia Municipale n.467/2018)________________________________________Fino alle ore 23.00 di domenica 4 novembre 2018per attività di somministrazione alimenti e bevandevicolo Rinuccini: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.114/2018)In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 - 292558.