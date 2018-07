Attivazione varco elettronico a Porta Pispini

A seguito dell'avvenuta positiva sperimentazione del nuovo varco elettronico installato in corrispondenza di Porta Pispini, la Polizia Municipale di Siena comunica che con l'entrata in esercizio di detto nuovo varco, che avverrà in data 16 luglio prossimo, verranno modificate le modalità di accesso alla z.t.l. tramite la suddetta porta.Il transito in ingresso sarà infatti consentito esclusivamente a autobus in servizio di linea, taxi, ciclomotori e motocicli, veicoli delle forze di polizia e ambulanze, queste ultime limitatamente all'effettivo compimento di servizi di emergenza, con la conseguenza che qualunque altra tipologia di accesso, con qualsiasi veicolo effettuata, costituirà violazione alle norme del Codice della Strada e come tale sarà assoggettata alla relativa sanzione. Le auto con contrassegno invalidi potranno entrare come sempre dalla vicina Porta Romana.