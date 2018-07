Aperta dall'inno nazionale la prima seduta del Consiglio comunale di Siena

E’ stata aperta dalle note dell’inno nazionale la prima seduta del Consiglio Comunale di Siena, presieduta, inizialmente, dal consigliere anziano Vanni Griccioli, e riunitosi questa mattina alle ore 9 nella Sala del Capitano del Popolo a Palazzo Pubblico. Subito dopo il consesso ha proceduto a convalidare l’elezione frutto della consultazione elettorale del 10 e del ballottaggio del 24 giugno scorso. Luigi De Mossi sindaco, e i consiglieri: Massimo Bianchini, Paolo Benini, Anna Masignani, Eleonora Raito, Davide Dore, Andrea Piazzesi, Francesco Mastromartino, Paolo Salvini, Marco Falorni, Barbara Magi, Fabio Massimo Castellani, Federico Minghi, Carlo Marsiglietti, Tommaso Bartalini, Lorenzo Loré, Orazio Peluso, Bernardo Maggiorelli, Maurizio Forzoni, Maria Concetta Raponi, Alessandra Bagnoli, Bruno Valentini, Vanni Griccioli, Massimo Mazzini, Laura Sabatini in Melani, Pierluigi Piccini, Alessandro Masi, Giulia Periccioli, Luca Micheli, Claudio Cerretani, Mauro Marzucchi, Davide Ciacci, Pietro Staderini e Vanni Griccioli.Per la carica di presidente del Consiglio è stato eletto Marco Falorni, che ha salutato l’aula augurando a tutti “buon lavoro”. "Avverto su di me tutto l’onore e la responsabilità del ruolo – ha detto Falorni -. Svolgerò il mio compito con imparzialità e impegno, assicuro il rispetto dei diritti della minoranza. Tutti dobbiamo sentire su di noi il peso della storia in questa aula, il tempio della democrazia senese. Questo consesso con il suo lavoro deve essere di esempio per la cittadinanza, perché rappresenta la più alta e democratica istituzione cittadina, diretta espressione del popolo senese. Grazie a tutti. Adesso a lavoro".A seguire ha preso la parola la consigliera Laura Sabatini per presentare una mozione d’ordine ed esporre le motivazioni per le quali si è distaccata dalla Lista “Per Siena” e, oggi, dall’omonimo gruppo consiliare."Non condivido – ha detto - i motivi legati alla scelte politiche fatte dalla lista “Per Siena” sull’apparentamento con Valentini e le due liste collegate, PD e “In Campo”". La consigliera ha, quindi, dichiarato di aderire al Gruppo misto.Vice presidente del Consiglio Comunale è stato eletto Massimo Mazzini.Dopo il giuramento del sindaco Luigi De Mossi, lo stesso ha presentato i nomi e le deleghe degli assessori.Andrea Corsi, vice sindaco con delega alla mobilità, viabilità, trasporti, smart city, Polizia Municipale e personale. Francesco Michelotti, assessore all'urbanistica, alla sicurezza, edilizia privata, sito Unesco e fondi europei. Francesca Appolloni, assessore alla sanità, servizi sociali e politiche della casa. Sara Pugliese, assessore alle politiche giovanili, pari opportunità e servizi informatici. Massimo Sportelli, assessore ai lavori pubblici e protezione civile. Clio Biondi Santi, assessore ai servizi all'infanzia e istruzione. Alberto Tirelli, assessore al commercio, turismo e giustizia paliesca. Nicoletta Cardin, assessore al decoro urbano, aree verdi e ambiente. Luciano Fazzi, assessore al bilancio, patrimonio e tributi.La seduta si è conclusa con l’elezione dei membri della Commissione elettorale: Massimo Bianchini, Vanni Griccioli e Fabio Massimo Castellani; componenti supplenti Bernardo Maggiorelli, Claudio Cerretani e Lorenzo Loré.Marco Falorni (Voltiamo Pagina)Massimo Mazzini (Per Siena)Massimo-BianchiniPaolo-BeniniAnna Masignà o MasignaniEleonora RaitoDavide DoreAndrea PiazzesiFrancesco MastromartinoPaolo SalviniMarco FalorniBarbara MagiFabio Massimo CastellaniFederico MinghiCarlo MarsigliettiTommaso BartaliniMaurizio ForzoniMaria Concetta RaponiAlessandra BagnoliLorenzo LorèOrazio PelusoBernardo MaggiorelliVanni GriccioliMassimo MazziniPierluigi PicciniAlessandro MasiGiulia PericcioliLuca MicheliBruno ValentiniClaudio CerretaniMauro MarzucchiDavide CiacciPaolo StaderiniLaura Sabatini