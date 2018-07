“Un brutto virus ha cercato di rovinare questa giornata molto importante per me e per la città. E’ stato un momento molto emozionante essere in Consiglio comunale questa mattina, davanti a tutti, e seppur con voce flebile poter pronunciare la frase: ‘Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana’.Adesso inizia la fase più importante, quella del mettere in pratica le promesse fatte in campagna elettorale. Con grande orgoglio mi sento il sindaco di tutti e il difensore della nostra città”.Il sindaco Luigi De Mossi ha poi espresso le sue congratulazioni a Maurizio Falorni eletto presidente del Consiglio comunale ed a tutti i componenti dell’aula.