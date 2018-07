Biagini (In Campo) su sicurezza: ''Un patrimonio da preservare''

"Che la sicurezza sia per tutti un elemento fondamentale nella convivenza della popolazione di qualsiasi città è cosa ormai acquisita dalla politica di qualsiasi colore. Ci fa piacere quindi, ma non avevamo dubbi in proposito, che anche la Giunta De Mossi, per il tramite del suo Assessore alla Sicurezza si sia posta questo problema". Così un intervento di Walter Biagini dell'associazione In Campo."Le prime idee annunciate dall’Assessore Michelotti: aumento dell’organico della Polizia Municipale; aumento dell’attività di prevenzione, che si sostanzia in maggiore controllo del territorio; vigili di quartiere, completamento della rete di videocamere, ecc.; verificheremo con il tempo se e quando diverranno provvedimenti concreti, dobbiamo dire che ci convincono, anche perché facevano tutte parte del programma di In Campo – Valentini Sindaco. Ma in quel programma c’era molto di più; consigliamo all’Assessore Michelotti di leggerlo attentamente, forse troverà materiale per molte altre idee, visto che in campagna elettorale la maggioranza che lo ha nominato non le ha prodotte. De Mossi, infatti, si è limitato ad assicurare agli elettori un cambiamento rispetto al passato che, evidentemente, intende attuare avvalendosi dei programmi di coloro che per lui rappresentavano la continuità."