Siena, Potere al Popolo presenta lo Sportello di Difesa Sociale

Venerdì 13 luglio alle ore 19, si terrà la presentazione dello Sportello di Difesa Sociale, Casa del Popolo Senese, in via Mentana 82, a Siena."La crisi morde e colpisce tutti noi e la disgregazione dei rapporti sociali, che viviamo in questa fase storica, ci fa sentire sempre più soli di fronte a istituzioni lontane e sorde ai bisogni dei cittadini." Commenta Potere al Popolo."Lo Sportello di Difesa Sociale nasce con l’idea di offrire gratuitamente un consulto alle persone che necessitano di un supporto sui temi del lavoro, casa, welfare, immigrazione, questione giovanile e disabilità.Lo Sportello di Difesa Sociale, in pieno spirito mutualistico, ha l’obiettivo di facilitare la comprensione delle informazioni spesso indecifrabili, che vengono fornite dalle amministrazioni e consentire ai cittadini di conoscere e far valere i propri diritti.Le aree tematiche di cui ci occuperemo sono:Casa (diritti dell'inquilino, affitti in nero, sfratti, utenze, etc)Immigrazione (supporto per le pratiche burocratiche: domanda di cittadinanza, rinnovo permessi di soggiorno, protezione internazionale, etc)Lavoro (diritti sul posto di lavoro, lettura busta paga, tipologie contrattuali, etc)Welfare (assistenza per verificare il diritto a sussidi, contributi, etc)Disagio giovanile (informazioni su attività, servizi, strutture sul territorio)Disabilità e salute mentale (servizi, strutture territoriali, inserimento socio-lavorativo)Con questa iniziativa Potere al Popolo Siena vuole invertire la rotta e costruire un fronte comune che dia forza e voce a tutti i cittadini. Organizziamoci, non siamo soli!Vi aspettiamo per la presentazione delle attività dello sportello venerdì 13 luglio, a partire dalle ore 19.00, in via Mentana 82 a Siena. Lo sportello sarà aperto tutti i sabati dalle ore 16.00 alle ore 19.00."