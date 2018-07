Siena, Alessandro Masi (Gruppo Consiliare Pd) interviene sulle dimissioni del neo assessore Cardin

"Uno dei punti all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale di ieri era, come poi è stato, la presentazione della Giunta. Ieri sera, però, già si leggeva delle dimissioni dell’assessore al decoro urbano, aree verdi e ambiente, di Lucca". Così un intervento di Alessandro Masi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale."A prescindere dalle questioni di merito, su cui sono già intervenuti in tanti (il primo decoro è la trasparenza, ricordava il Sindaco in campagna elettorale), appare utile soffermarsi piuttosto sul metodo. Nella prerogativa sindacale della scelta degli assessori, il legame con la Comunità rimane una garanzia della conoscenza della Città; che, oltretutto, data la complessità della sua storia e della sua identità, non si finisce mai di imparare abbastanza. La conoscenza del contesto cui è dedicato il delicato servizio di assessore (in questo caso, il decoro e la qualità dello spazio comune e dell’ambiente) è importante, altrettanto quanto la partecipazione e la condivisione delle decisioni. La conoscenza del territorio, infatti, assicura l’appropriatezza delle misure e l’autorevolezza nel farne comprendere l’utilità e renderle efficaci. Confidiamo, quindi, che questo incidente sia l’occasione per l’Amministrazione di riflettere anche su questo aspetto, caro a tutte le Comunità e anche alla nostra senese".