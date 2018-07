Nella serata di ieri, giovedì 12 luglio, alla sala operativa della Questura di Siena è giunta una chiamata di una donna che, transitando da viale Bracci per portarsi al lavoro, ha notato con stupore, sotto al cavalcavia, un uomo intento a masturbarsi.La Volante, giunta prontamente sul posto, ha identificato l'uomo, cha ancora stava compiendo l'atto, per un 46enne residente a Castelnuovo Berardenga.Condotto in Questura per gli accertamenti di rito, l'uomo è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e nei suoi confronti è stata elevata una contestazione amministrativa di diecimila euro.