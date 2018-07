Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 luglio, due fratelli svedesi, una bambina di 4 anni ed un ragazzino di 13, si stavano trovando in piazza del Duomo coi genitori, in visita turistica alla città.A causa di un attimo di distrazione, i genitori non sono pero' più riusciti più a trovare i due figli. Dopo aver immediatamente segnalato la situazione, con il coordinamento della Sala Operativa della Questura di Siena, i due bambini sono stati rintracciati nei pressi di San Domenico, spaventati ma rincuorati nel poter riabbracciare i loro genitori.