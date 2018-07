Incidente questa mattina, sabato 14 luglio, attorno alle 10, in località Renaccio nel comune di Siena. Un ciclista è andato a sbattere contro un'autovettura. Non è nota la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al policlinico di Siena. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso.