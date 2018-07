A causa di lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla fognatura, dalle ore 7.30 di mercoledì 18 luglio, alle ore 13 di sabato 21 sarà in vigore il divieto di transito in via P. A. Mattioli, nel tratto compreso tra le intersezioni con Prato S. Agostino e via di Fontanella.