Siena: modifiche ai percorsi dei bus urbani

Da lunedì 16 luglio, in vigore variazioni ai servizi bus in seguito a modifiche alla viabilità in programma in via Garibaldi, via Caduti di Vicobello, via Mattioli e via Salicotto

A partire da oggi, lunedì 16 luglio, sono in vigore delle modifiche alla circolazione all’interno del centro storico di Siena e nelle vie limitrofe. In particolare, le variazioni interesseranno via Garibaldi (a partire da oggi e fino al 27 luglio), via Caduti di Vicobello (dal 17 al 20 luglio), via A. Mattioli (dal 18 al 31 luglio) e via Salicotto (dal 18/07 al 1° agosto).Le linee urbane di Tiemme interessate al transito nelle suddette vie seguiranno percorsi alternativi, con alcune variazioni rispetto alle consuete fermate utilizzate dai passeggeri.Per consultare il dettaglio delle modifiche è possibile accedere al sito web www.tiemmespa.it nella sezione news (http://www.tiemmespa.it/index.php/Info-e-news/Elenco-news/Siena).