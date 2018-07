Modifiche alla viabilità nella zona di piazza Rosselli

A causa di alcuni lavori di manutenzione all’illuminazione pubblica, dalle ore 10 alle ore 16 di venerdì 20 luglio, saranno in vigore a Siena alcune modifiche alla circolazione. In particolare, in Piazza C. Rosselli, nel tratto di collegamento tra viale A. Sclavo e viale G. Mazzini, senso unico verso viale Mazzini; in viale Mazzini, tra piazza Rosselli e strada di Malizia, senso unico verso quest’ultima; in viale Sclavo, tra via Bandinelli e piazza Rosselli, senso unico verso la stazione. Possono circolare, invece, i veicoli del Trasporto pubblico, quelli diretti al parcheggio sotterraneo di piazza Rosselli, alla zona di ingresso della stazione ferroviaria, alla farmacia comunale e all’ufficio postale per carico e scarico.