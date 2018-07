E' stato scoperto, in un bancomat in Piazza del Campo a Siena, un dispositivo per la clonazione delle carte di pagamento (skimmer). I Carabinieri di Siena stanno indagando analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.Lo skimmer è uno degli strumenti più diffusi per la clonazione delle carte di credito. E' un dispositivo camuffato negli sportelli di pagamento che viene usato per leggere e copiare i dati riportati sulla banda magnetica della carta di pagamento.