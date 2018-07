Istituto ''B. Ricasoli'': diploma per 15 nuovi enotecnici

Nei giorni scorsi esami e congedo per gli studenti del sesto anno dell'unica scuola enologica in Toscana

Quindici enotecnici pronti a entrare nel mondo dell'enologia e della viticoltura e a rispondere alle sfide di un mercato sempre più attento al rapporto fra innovazione e tradizione. Sono quelli diplomati nei giorni scorsi dall'Istituto d'istruzione superiore "Bettino Ricasoli" di Siena, dove ha sede l'unica scuola enologica presente in Toscana, con due 100/centesimi e lode e altri voti compresi fra 68 e 98/centesimi.La scuola enologica è aperta anche a diplomati in viticoltura ed enologia dell'indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" in arrivo da altri Istituti Tecnici Agrari e permette di conseguire il diploma di specializzazione come enotecnico con un sesto anno di studi. Il corso offre agli studenti l'opportunità di approfondire le competenze richieste dal mondo del lavoro vitivinicolo nelle sue diverse fasi, affiancando alle lezioni in aula una formazione pratica con stage, visite in realtà vitivinicole in Italia e all'estero ed esercitazioni nell'azienda agraria ‘La Selva' annessa all'Istituto, che produce sette vini, fra cui un Chianti Colli Senesi DOCG, un bianco e un rosato.I quindici diplomati sono: Pietro Bartoli, Samuele Compagnucci, Luca Contemori, Lorenzo Fazzi, Guido Iannotta, Niccolò Licari, Edoardo Mini, Francesco Nencioni, Niccolò Pepi, Mirco Pianigiani, Alessandro Quintetti, Edoardo Rossi e Mattia Vezzosi. I diplomati con il massimo dei voti e la lode sono Alessio Galli e Matteo Manni.