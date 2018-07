Incidente frontale sulla Siena-Grosseto - FOTO

Un nuovo incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla Siena Grosseto all’altezza delle “risaie” poco dopo la stazione di servizio “Il Doccio” nel tratto in cui la strada è ancora a una sola corsia per senso di marcia. L’incidente è avvenuto in corrispondenza del bivio per Fontazzi nel comune di Murlo. L’incidente ha provocato rallentamenti in entrambe le direzioni e la strada è rimasta bloccata. L'incidente ha provocato dei feriti che sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco.