Siena, spacciatore arrestato dalla Polizia nei pressi della stazione

Sorpreso all’ingresso del centro commerciale

Non è passato inosservato agli agenti della Squadra Mobile di Siena, un 22enne guineano, B.I., già denunciato appena qualche giorno prima, individuato nei pressi dell’ingresso dell’ipermercato della stazione ferroviaria di Siena, già teatro nei giorni scorsi di alcune zuffe tra cittadini stranieri, quasi tutti richiedenti asilo politico, probabilmente per questioni riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.I controlli in zona da parte della Polizia, dunque, sono diventati più frequenti nel corso degli ultimi giorni, soprattutto per contrasto dei fenomeni del traffico degli stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.Ieri mattina, venerdì 20 luglio, verso le ore 12.30, il giovane straniero, fermato dagli agenti, si è mostrato nervoso, come se dovesse nascondere qualcosa ai poliziotti che pertanto hanno preteso ed effettuato un controllo approfondito, che ha portato al rinvenimento di 100 grammi di marijuana, opportunamente conservata e confezionata in un involucro di cellophane e 150 euro in contanti, verosimile profitto dell’attività di spaccio.Il soggetto era in possesso anche di quattro schede telefoniche che, a parere degli investigatori, servivano per curare i contatti con gli acquirenti. Al riguardo sono in corso ulteriori indagini per individuare la rete di approvvigionamento.Dopo le incombenze di rito, lo straniero è stato arrestato e associato alla locale Casa circondariale con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.