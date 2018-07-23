Lunedì, 23 Luglio 2018
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SIENA

Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 27 luglio: l'ordine del giorno

Lunedì 23 Luglio 2018 10:51
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Convocazione dalle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
sala-del-capitano-del-popolo_650 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 27 luglio alle ore 9.00 per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.

L’ordine del giorno
 
1    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    111    2018    ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONE PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – APPROVAZIONE.
 2    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    112    2018    EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS.267/2000; ART.16 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ).       
3    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    125    2018    PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2018- 2023       
4    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    113    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E AFFARI GENERALI       
5    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    115    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA E SCUOLA       
6    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    116    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI SANITARI E SOCIALI.
7    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    117    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE ASSETTO DEL TERRITORIO
8    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    118    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPORT
9    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    119    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DECENTRAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO       
10    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    120    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE STATUTO E REGOLAMENTI       
11    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    121    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITA', DIVERSITA'E DIRITTI UMANI.
12    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    123    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE GARANZIA E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO       
13    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    124    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE  DELLE ELETTE       
14    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    122    2018    COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'USO DELLA FORTEZZA MEDICEA: NOMINA COMPONENTI       
15    APPROVAZIONE VERBALI        2018    APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (12/07/2018).
       
16    COMUNICAZIONI        2018    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
17    INTERROGAZIONI    106    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118-ASL TOSCANA SUD EST.
18    INTERROGAZIONI    107    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO WHIRLPOOL DI SIENA.       
19    INTERROGAZIONI    126    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERPE ALLE VERIFICHE POSTE IN ESSERE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.       
20    INTERROGAZIONI    127    2018    INTERROGAZIONE DEICONSIGLIERIDEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINIIN MERITO ALLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORA AL DECORO URBANO NICOLETTA CARDIN.       
21    INTERROGAZIONI    128    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORTINO, OPERA DI BALDASSARRE PERUZZI, SITUATO NEI PRESSI DI PORTA PISPINI.
Succ. >
 
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