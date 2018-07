Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 27 luglio: l'ordine del giorno

Convocazione dalle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 27 luglio alle ore 9.00 per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 111 2018 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONE PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – APPROVAZIONE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 112 2018 EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS.267/2000; ART.16 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ).3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 125 2018 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2018- 20234 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 113 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E AFFARI GENERALI5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 115 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA E SCUOLA6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 116 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SERVIZI SANITARI E SOCIALI.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 117 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE ASSETTO DEL TERRITORIO8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 118 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPORT9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 119 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DECENTRAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO10 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 120 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE STATUTO E REGOLAMENTI11 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 121 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITA', DIVERSITA'E DIRITTI UMANI.12 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 123 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE GARANZIA E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO13 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 124 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DELLE ELETTE14 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 122 2018 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'USO DELLA FORTEZZA MEDICEA: NOMINA COMPONENTI15 APPROVAZIONE VERBALI 2018 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (12/07/2018).16 COMUNICAZIONI 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE17 INTERROGAZIONI 106 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118-ASL TOSCANA SUD EST.18 INTERROGAZIONI 107 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO WHIRLPOOL DI SIENA.19 INTERROGAZIONI 126 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERPE ALLE VERIFICHE POSTE IN ESSERE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.20 INTERROGAZIONI 127 2018 INTERROGAZIONE DEICONSIGLIERIDEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINIIN MERITO ALLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORA AL DECORO URBANO NICOLETTA CARDIN.21 INTERROGAZIONI 128 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORTINO, OPERA DI BALDASSARRE PERUZZI, SITUATO NEI PRESSI DI PORTA PISPINI.