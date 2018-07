Rubano in negozi del centro di Siena: due donne denunciate dai Carabinieri

Attorno alle 17.50 di ieri, domenica 23 luglio, un'addetta alle vendite di un esercizio commerciale in via Pianigiani a Siena, ha segnalato al 112 di aver sorpreso due clienti che avevano asportato della merce dal negozio.Inviato sul posto un'autoradio del NORM, i Carabinieri hanno identificato le clienti segnalate che sono state rinvenute in possesso di altra merce che, a seguito di verifiche, è risultata essere asportata da un altro esercizio commerciale di via Montanini. Le autrici dei furti sono state accompagnate in caserma e deferite all’A.G. di Siena per i reatri previsti e puniti dagli articoli 624, 625 e 110 del Codice Penale. Le due denunciate sono due donne albanesi da molti anni residenti in Italia, di 56 e 53 anni, dimoranti la prima a Poggibonsi e la seconda a San Gimignano.