Siena, edilizia privata: l’assessore Michelotti incontra gli Ordini professionali per costruire un percorso di buone pratiche

L’assessore all’edilizia privata Francesco Michelotti si è incontrato oggi con gli Ordini e Collegi professionali della città. Durante il Tavolo di lavoro, presente il presidente di ANCE Siena Andrea Tanzini, è stato avviato "un proficuo dialogo – come ha a sottolineato Michelotti – teso a recepire proposte e soluzioni da applicare nel settore dell’edilizia privata. L’obiettivo è quello di arrivare alla firma di un Protocollo d’intesa atto a garantire e offrire agli operatori del settore un supporto tecnico-scientifico per informazioni dettagliate sulla normativa che disciplina questo ambito produttivo e, in parallelo, cercare soluzioni innovative per snellire le procedure burocratiche"."Sarà un Tavolo di lavoro permanente, perché – ha evidenziato l’assessore – lo riteniamo un fondamentale momento di confronto per poter innescare interventi mirati sullo sviluppo e sulla crescita economica della città di Siena". Ma non solo, visto che da questa sinergia potranno nascere anche opportunità di formazione e aggiornamento professionale delle quali potranno beneficiare anche tutte le figure tecniche che operano all’interno dell’Amministrazione comunale.