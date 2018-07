Contratti acquisto prodotti per la casa, Federconsumatori: ''Attenzione alle truffe''

Negli ultimi giorni sono giunte agli sportelli della Federconsumatori provinciale di Siena nuovi casi relativi ad aziende del nord Italia che propongono una visita di venditori porta a porta per mostrare articoli per la casa a prezzi scontatissimi ma che in realtà nascondono una truffa.“Già ad aprile – spiega l’associazione – avevamo assistito alcune persone e segnalato il raggiro tramite i mezzi di informazione, ora si sta verificando di nuovo: l’intento è quello di far sottoscrivere un vero e proprio contratto che impegna ad entrare in un circuito di acquisti per cifre dai 5.000 euro in su”.“Al momento sembrerebbe essere particolarmente coinvolta la zona della Val d'Elsa - conclude la Federconsumatori - e il nostro consiglio per chi venisse contattato è quello di recarsi tempestivamente ad uno dei nostri sportelli presenti in tutta la provincia”.