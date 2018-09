Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 27 settembre: l'ordine del giorno

Convocazione dalle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 27 settembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 162 2018 RAPPORTO SUI RISULTATI GLOBALI DELLA GESTIONE DI ENTI ED ORGANISMI COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI – ART. N. 152, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/00 – ESERCIZIO 2017 – PRESA D'ATTO.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 165 2018 BILANCIO CONSOLIDATO 2017 – APPROVAZIONE.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 163 2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONI.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 158 2018 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E CIVICA BENEMERENZA – APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 167 2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA-COMUNALE PER L'AMBITO “TERRE DI SIENA”.6 APPROVAZIONE VERBALI 169 2018 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (11/09/2018).7 COMUNICAZIONI 161 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.8 INTERROGAZIONI 139 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.9 INTERROGAZIONI 140 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DALLA LEGA SIENA NELLA SEDE DEL “COMUNE DI SIENA”.10 INTERROGAZIONI 149 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI AUTOVETTURE ALL'INTERNO DEI GIARDINI DI PIAZZA AMENDOLA.11 INTERROGAZIONI 150 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI GIORNI DI RIPRESE DEL FILM NETFLIX, “SIX UNDEGROUND”.12 INTERROGAZIONI 151 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE AFFERMAZIONI DELL'ASSESSORE BUZZICHELLI RIPORTATE ALLA STAMPA RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA'CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE FUNZIONI LUDICHE IN UNICO SPAZIO VERDE.13 INTERROGAZIONI 152 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO AI TEMPI DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'SOSTENIBILE (PUMS).14 INTERROGAZIONI 159 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER LE DONNE IN ETA'FERTILE E IN GRAVIDANZA.15 INTERROGAZIONI 160 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI SULLA EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE.16 INTERROGAZIONI 168 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI “SPERIMENTAZIONE” DELL'AMBULANZA INFERMIERISTICA NEL 118.17 MOZIONI 129 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI PER L'USCITA DEL COMUNE DI SIENA DAI PROGETTI SPRAR.18 MOZIONI 130 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INTERVENTI SOCIALI.19 MOZIONI 136 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO A ILLUMINAZIONE PIAZZA DEL CAMPO E INQUINAMENTO LUMINOSO.20 MOZIONI 153 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA DISCUSSIONE SULLO STATO DELLA SANITA'SENESE.21 MOZIONI 154 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PERICOLANTE DI VILLA PATRIZIA IN VIA FIORENTINA.