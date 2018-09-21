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Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 27 settembre: l'ordine del giorno

Venerdì 21 Settembre 2018 13:51
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Convocazione dalle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
sala-del-capitano-del-popolo_650 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 27 settembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.

L’ordine del giorno
 
1    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    162    2018    RAPPORTO SUI RISULTATI GLOBALI DELLA GESTIONE DI ENTI ED ORGANISMI COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI – ART. N. 152, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/00 – ESERCIZIO 2017 – PRESA D'ATTO.       
2    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    165    2018    BILANCIO CONSOLIDATO 2017 – APPROVAZIONE.       
3    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    163    2018    BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONI.       
4    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    158    2018    REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E CIVICA BENEMERENZA – APPROVAZIONE.       
5    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    167    2018    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA-COMUNALE PER L'AMBITO “TERRE DI SIENA”.
      
6    APPROVAZIONE VERBALI    169    2018    APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (11/09/2018).
      
7    COMUNICAZIONI    161    2018    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
      
8    INTERROGAZIONI    139    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.       
9    INTERROGAZIONI    140    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DALLA LEGA SIENA NELLA SEDE DEL “COMUNE DI SIENA”.       
10    INTERROGAZIONI    149    2018    INTERROGAZIONE  DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI AUTOVETTURE ALL'INTERNO DEI GIARDINI DI PIAZZA AMENDOLA.       
11    INTERROGAZIONI    150    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI GIORNI DI RIPRESE DEL FILM NETFLIX, “SIX UNDEGROUND”.       
12    INTERROGAZIONI    151    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI,  MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE AFFERMAZIONI DELL'ASSESSORE BUZZICHELLI RIPORTATE ALLA STAMPA RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA'CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE FUNZIONI LUDICHE IN UNICO SPAZIO VERDE.       
13    INTERROGAZIONI    152    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO AI TEMPI DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'SOSTENIBILE (PUMS).       
14    INTERROGAZIONI    159    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER LE DONNE IN ETA'FERTILE E IN GRAVIDANZA.       
15    INTERROGAZIONI    160    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI SULLA EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE.       
16    INTERROGAZIONI    168    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI “SPERIMENTAZIONE” DELL'AMBULANZA INFERMIERISTICA NEL 118.
      
17    MOZIONI    129    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI PER L'USCITA DEL COMUNE DI SIENA DAI PROGETTI SPRAR.       
18    MOZIONI    130    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INTERVENTI SOCIALI.       
19    MOZIONI    136    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO A ILLUMINAZIONE PIAZZA DEL CAMPO E INQUINAMENTO LUMINOSO.
 20    MOZIONI    153    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA DISCUSSIONE SULLO STATO DELLA SANITA'SENESE.       
21    MOZIONI    154    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PERICOLANTE DI VILLA PATRIZIA IN VIA FIORENTINA.    
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