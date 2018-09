Siena: studenti prendono appartamento in affitto e al loro arrivo si trovano davanti una festa ''inattesa''

Ieri sera, lunedì 24 settembre, l’autoradio del NORM dei Carabinieri di Siena è intervenuta su richiesta di quattro studenti dell’Università per Stranieri (un ragazzo e tre ragazze), in relazione a problemi intervenuti a proposito di alcune stanze prese in locazione in un appartamento del centro di Siena.Dopo aver pagato una caparra alla persona che aveva fatto da intermediario col proprietario dell’immobile che comprende molte stanze date in locazione a studenti, i quattro giovani stranieri di nazionalità spagnola sono giunti presso l’appartamento nel quale era in corso una festa fra studenti.Sorpresi per l'accaduto, e ricavavandone un’impressione negativa - nel senso che giudicavano quel posto non idoneo a facilitare la concentrazione nello studio - e dopo una lite col proprietario, che ritenevano avesse disilluso le loro aspettative anche in relazione alle loro reali sistemazioni alloggiative, hanno chiamato il numero di emergenza 112, ottenendo l’intervento dei militari dell'Arma che hanno mediato fra le posizioni delle parti.Dopo molte recriminazioni, alla fine le parti stesse si sono accordate per la restituzione della caparra pagata e la cessazione dei rapporti fra di loro. Stamattina probabilmente i quattro giovani sono andati alla ricerca di una diversa sistemazione in città, per loro più idonea.