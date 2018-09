Siena, riapertura termini bando assegnazione contributi canoni di locazione

Dal prossimo 26 settembre e fino al 10 ottobre saranno riaperti i termini di presentazione delle domande per il Bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2018.La riapertura è a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018 che ha eliminato il requisito, precedentemente previsto dalla Regione, che disponeva la residenza continuativa da almeno 5 anni in Toscana e almeno 10 anni in Italia per i cittadini extracomunitari.Per questo motivo possono presentare domanda, nella finestra di riapertura dei termini, tutti i richiedenti, a prescindere dalla loro nazionalità, purché in possesso, alla data di pubblicazione del bando originario (12 giugno 2018) dei requisiti richiesti dal bando stesso.Si ricorda che possono partecipare i residenti nel Comune di Siena, in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per un alloggio adibito ad abitazione principale.Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Siena, disponibili all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) in Piazza il Campo, 7, aperto dal lunedì al venerdì in orario 9/13, e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17; oppure nel portale istituzionale www.comune.siena.it – seguendo il percorso: Il Comune/Servizi/ Patrimonio e Politiche Abitative/Pubblicazione Bandi e Graduatorie.Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e munite della fotocopia di un documento di riconoscimento, dovranno pervenire entro il prossimo 10 ottobre: consegnate direttamente all’ufficio Posta in arrivo, Piazza del Campo, 1; oppure spedite tramite raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Siena – Piazza del Campo 1 (in questo caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante); o trasmesse a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it. La domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi al Servizio Patrimonio e Politiche Abitative, via Casato di Sotto, 23 , oppure telefonare allo 0577/292277.