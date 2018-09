Per la ''Notte dei Ricercatori'' a Siena i negozi potranno posizionare dei banchi davanti alle attività

Durante il concerto dello “Stato Sociale”, in Piazza del Campo divieto di introduzione e vendita di bevande alcoliche. Divieto anche per le bevande analcoliche se in contenitori di vetro o metallo

Per la Notte dei Ricercatori del 28-29 settembre, organizzata congiuntamente dall'Università e dall'Amministrazione comunale di Siena, in Piazza del Campo e nel centro storico cittadino, la Giunta nella seduta di ieri, e su proposta dell’assessore al Commercio Alberto Tirelli, ha autorizzato gli esercizi di somministrazione a posizionare, dalle ore 18 in poi, dei banchi, poggiati al suolo senza ancoraggi, nel tratto prospiciente le loro attività, purché non siano di intralcio alla circolazione. Prevista anche l'occupazione di suolo pubblico gratuita per coloro che normalmente non usufruiscono di tale concessione, a condizione che gli arredi (tavoli) siano adiacenti e corrispondenti alla luce del prospetto del negozio, lasciando lo spazio sufficiente al passaggio dei mezzi di soccorso, del trasporto pubblico e dei mezzi per l'allestimento dei concerti.In occasione del concerto dello “Stato Sociale” in piazza del Campo, tra le 19.30 del 28 e l'1 del 29, sarà in vigore il divieto, per i titolari degli esercizi di somministrazione o vendita di alimenti e bevande, della vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore. Il divieto, nella Piazza, si estende anche all’introduzione delle stesse, comprese tutte le altre bibite in contenitori di vetro o metallo.Possibile, invece, il consumo di bevande alcoliche all’interno dei locali se associate ad alimenti.