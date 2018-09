Valentini (Pd): ''Ridurre ulteriormenti i bollini Ztl''

"Nel Consiglio comunale di oggi (giovedì 27 settembre, ndr) ho proposto che i bollini ZTL vengano ridotti ulteriormente. Sono stati già dimezzati durante il mio mandato, cercando di monitorare quale sarebbe stato l'effetto sulla domanda di sosta nel centro storico". Così inizia un intervento del consigliere comunale del Partito democratico, Bruno Valentini."Poiché i bollini venduti in più sono stati solo nell'ordine del 5%, non c'è stata una variazione tale da alterare la situazione precedente, che rimane comunque difficoltosa per le condizioni oggettive della città. Fu utile il provvedimento di mettere a disposizione dei residenti oltre 100 posti nei parcheggi in struttura,ma ho anche invitato ad autorizzare rapidamente Siena Parcheggi alla realizzazione del nuovo park a Porta Romana, per 130 posti. Pertanto si può passare alla seconda fase, ovvero il quasi azzeramento del bollino ZTL (come già fatto per le ARU), anche perché la redditività di Siena Parcheggi consente di pagare senza problemi i grandi mutui fatti al momento della costruzione dei parcheggi coperti".