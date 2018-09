Siena, il Consiglio comunale del 27 settembre 2018

I lavori di giovedì 27 settembre a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 27 settembre, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento:Deliberata dall'assemblea consiliare, nella seduta odierna, la presa d’atto del rapporto sui risultati globali della gestione 2017 di enti e organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi comunali. Il rapporto esamina le risultanze anche di altri organismi che, a vario titolo, fanno riferimento al Comune.Il sindaco, Luigi De Mossi, ha affermato come <>. Inoltre, sul piano contabile, sono state recepite dal nostro ordinamento alcune novità con lo scopo di armonizzare e rendere compatibili i bilanci, omogenei e confrontabili tra loro.Il Rapporto sulla gestione delle partecipate risulta strutturato in quattro parti: nella prima sono presi in considerazione le società di capitali: Acquedotto del Fiora, Fises, Intesa, Microcredito di solidarietà, Siena Ambiente, Siena Casa, Siena Parcheggi, Società consortile Energia Toscana, Terre di Siena Lab, Tra.in. Nella seconda i consorzi, con particolare riferimento a Terrecablate e alla Società della Salute Senese; nella terza parte sono state analizzate le fondazioni: Accademia Musicale Chigiana, Derek Rocco Barnabei, ForTeS, Futura per Dopo di Noi onlus, Monastero onlus, MPS, Musei Senesi, Toscana Life Sciences; nell'ultima gli enti con natura giuridica diversa come l’ASP Città di Siena, l'Associazione Siena Jazz, l'Enoteca Italiana (in liquidazione), l’Istituto di alta formazione musicale “Rinaldo Franci”, la Biblioteca Comunale degli Intronati, ATO Toscana sud, Autorità Idrica Toscana.< >.Il primo cittadino ha concluso evidenziando che < >.Con un Ordine del giorno presentato da Alessandro Masi (PD), per sottolineare l’importanza dell’attività di Microcredito di solidarietà, che ha recepito un emendamento a firma di Lorenzo Loré (Forza Italia), approvati ambedue all’unanimità, la presa d’atto del documento è stata arricchita dall’invito rivolto al presidente della Commissione consiliare servizi sanitari e sociali e la Commissione di garanzia e dall’impegno del sindaco e della giunta, “ciascuno per la propria competenza, ad attivare una serie di audizioni della Società Microcredito di Solidarietà e delle Reti e Osservatori dei bisogni della nostra città per ricercare soluzioni utili che consentano alla funzione del Microcredito di continuare a operare, rimanere e crescere come riferimento per le difficoltà dei senesi e dei toscani e segno della civiltà della nostra comunità”.