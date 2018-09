Guardia di Finanza, il Colonnello Giuseppe Antonio Marra nuovo comandante provinciale di Siena

Oggi 27 settembre 2018, presso la caserma “Finanziere Giovanni Denaro” di viale Curtatone, sede delle Fiamme Gialle Senesi, alla presenza del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Bruno Bartoloni, si è svolto il passaggio di consegne tra il Ten.Col. Doriano Primiano Di Salvatore ed il Col. t.ST Giuseppe Antonio Marra, già Comandante dei Corsi Allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.Il Colonnello t.ST Giuseppe Antonio Marra nato a Nardò (LE) l’11 ottobre 1973 è coniugato con due figli.Ha fatto il suo ingresso nella Guardia di Finanza nel 1993 e nel corso della carriera ha assolto diversi incarichi presso la Tenenza di Mondragone, l’Accademia, il Comando Generale del Corpo, il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila.Promosso Colonnello è stato Comandante dei Corsi Allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed ha conseguito il Master Universitario di II Livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.Ha svolto incarichi di docenza in materie giuridiche, economiche e professionali presso vari istituti di istruzione del Corpo.E’ autore di articoli su materie tecnico-professionali.Alla cerimonia odierna hanno partecipato i Comandanti dei Reparti dipendenti alle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano e Chiusi oltre a Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio alla sede.