''Giardini Segreti'', ogni sabato letture animate per bambini alla Biblioteca degli Intronati

Tornano, alla Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3) fino al prossimo maggio, gli appuntamenti con le letture animate per bambini. Per l’edizione 2018/2019 dal titolo Giardini Segreti, ideata dalla Biblioteca e curata da PromoCultura, EDA Servizi e Topi Dalmata, si prevedono una serie di incontri gratuiti nei quali, tra letture e laboratori, i bambini verranno accompagnati in veri e propri itinerari tematici: sperimenteranno l’ascolto e il piacere della lettura, esploreranno linguaggi espressivi e artistici come il fumetto e la musica e, insieme con i loro genitori, scopriranno il libro come strumento di conoscenza e divertimento. Gli incontri propongono letture e attività sui sentimenti ed altri temi etici e sociali come l’ecologia, i diritti dei bambini, le pari opportunità, la violenza e il dialogo interculturale.Anche quest’anno protagonista della stagione sarà il grande Albero dei diritti, che si arricchirà di tante foglie nuove rappresentate dai pensieri dei bambini, frutto delle letture.Il progetto prevede uno speciale momento finale e una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi segreti della Biblioteca.L’appuntamento con il diritto alla fantasia, sabato 29 settembre alle ore 11, è Storie Capovolte (Edizioni Extempora), dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’autrice del libro, la maestra Irma Governi, narrerà quattro classici della letteratura dell’infanzia visti dagli occhi dei suoi alunni che, insieme a lei, li hanno rielaborati per la realizzazione di un copione teatrale. Seguirà un laboratorio di scrittura creativa per bambini e genitori.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti" è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it