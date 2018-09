Siena Parcheggi, slitta a lunedì l’apertura dello sportello in via Tozzi per i permessi temporanei

Diversamente da quanto precedentemente comunicato, anche domani (venerdì 28 settembre) i permessi temporanei per l’accesso alla Ztl sono rilasciati presso lo Sportello di Siena Parcheggi all’interno dei Mercati Generali in Viale Toselli n. 8. aperto dalle ore 7,40 alle 11,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 16,30.Per motivi organizzativi, il nuovo sportello per il rilascio dei permessi temporanei ai privati, presso la Sezione Amministrativa della Polizia Municipale con ingresso da via Federigo Tozzi n.3,sarà attivo solo da lunedì 1 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle ore 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17 (sabato chiuso).Ricordiamo inoltre che tutti gli altri servizi che venivano forniti dal Punto Unico in Viale Curtatone (vendita delle mensilità Ztl, Aru, abbonamenti Aru, parcheggi San Miniato, rilascio Sostapay e tesserine del bike sharing “Si Pedala”) sono erogati dal nuovo Punto Unico temporaneo presso la sede di Siena Parcheggi in via Sant’Agata, sopra il parcheggio “Il Campo” con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8,40 alle 17 (tel. 0577-228711).