Siena, nuova installazione artistica nella risalita di Santa Caterina

L’Auser, Siena Parcheggi e le scuole di Siena, con il patrocinio del Comune, inaugurano l’opera, realizzata dagli alunni, in occasione della Festa dei Nonni

Auser, Siena Parcheggi, la scuola primaria “Saffi” ed il Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena, con il patrocinio del Comune di Siena, partecipano alla “Festa dei Nonni”, il prossimo martedì 2 ottobre, inaugurando alle ore 9,30, presso la risalita meccanizzata Santa Caterina, una nuova installazione artistica realizzata dagli alunni.Si tratta di 60 piastrelle in ceramica che coprono una superficie di 2 metri per 120 centimetri, collocate sulla parete interna della risalita di Fontebranda dopo la seconda rampa di scale mobili.Le piastrelle sono state ideate e realizzate dalle attuali classi terze della Scuola primaria “Saffi” insieme all’attuale classe seconda A del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena.E’ un progetto presentato dall’Auser Comunale di Siena alle dirigenze scolastiche lo scorso aprile che prevedeva numerosi incontri per studiare e realizzare l’installazione artistica con l’obiettivo di far lavorare insieme, in modo creativo, studenti di ordini di scuola diversi e sviluppare nelle nuove generazioni un maggiore senso affettivo relazionale nei confronti delle figure di riferimento familiare, ossia i nonni. L’Auser, infatti, è la più grande organizzazione di volontari, pensionati e anziani esistente in Italia.All’inaugurazione parteciperanno: la presidente Auser Provinciale Simonetta Pellegrini, la presidente Auser Comunale di Siena Giuliana De Angelis con i volontari dell'associazione, il dirigente scolastico Luca Guerranti per la scuola Saffi, con la maestra Chiara Magini, la dirigente Sandra Fontani per il Liceo Artistico, con i docenti Giovanni Pala e Veronica Finucci.Per la Siena Parcheggi saranno presenti il direttore Walter Manni, Il consigliere d’amministrazione Francesco Simpatico e la funzionaria Emma Amelio. All’inaugurazione seguirà un piccolo buffet.