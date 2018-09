Siena, la Polizia di Stato ha celebrato il suo patrono San Michele Arcangelo - FOTO

Anche a Siena questa mattina, sabato 29 settembre, si è tenuta una cerimonia per festeggiare il patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo.Alle 10.30, invitato dal questore Costantino Capuano, il cappellano del Corpo don Emanuele Salvatori ha celebrato la Messa, presso la chiesa della Visitazione annessa alla caserma Piave.Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato il prefetto Armando Gradone e i rappresentanti delle Forze di Polizia e delle altre Istituzioni cittadine, è stato anche ricordato l’impegno dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ANPS, che festeggia il suo 50° anniversario.A Siena, per festeggiare la ricorrenza, l’ANPS ha offerto il Masgalano di quest'anno, ideato e realizzato dall'orafa senese Alessandra Damiani, vinto dalla Contrada del Nicchio e consegnato ufficialmente alcuni giorni fa.La scelta di donare questo significativo premio alla migliore comparsa, distintasi nei due Palii di luglio ed agosto, da parte dell'Associazione, deriva senza dubbio dal profondo rapporto che lega da sempre la Polizia alla città e alla manifestazione stessa del Palio.L'ANPS, fin dalla sua nascita, si è infatti prodigata con forza e dedizione al servizio e alla tutela non solo dei propri iscritti, ma di tutta la cittadinanza con svariate opere di volontariato, soprattutto in ambito sociale e previdenziale.Nel corso nel 2015, spinto dal suo sincero affetto verso Siena, l'ex presidente Giorgio Morganti, purtroppo prematuramente scomparso, si fece fautore dell'iniziativa, in seguito vigorosamente sostenuta dalla moglie Barbara Manganelli e dall'attuale presidente Alessandro Vitarelli.