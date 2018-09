Attorno alle 13 di oggi, sabato 29 settembre, un bambino di 5 anni ha subito un grave incidente mentre si trovava all'interno dell'abitazione a Taverne d'Arbia nel comune di Siena. Il bambino ha subito ustioni su circa il 35% del corpo probabilmente a causa del rovesciamento di acqua bollente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno attivato il l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento al Meyer di Firenze. Secondo quanto si apprende il bambino non è in pericolo di vita.