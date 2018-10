Presentata la piscina dell'Acquacalda ristrutturata

Presentata, questa mattina alla stampa e alle autorità cittadine di Siena, la piscina dell’Acquacalda completamente ristrutturata.Il presidente UISP Siena, Simone Pacciani, dopo aver ringraziato il lavoro della ditta e dei tecnici per il completo restyling che ha interessato l’impianto natatorio rispettando la tempistica prevista per la riapertura, ha evidenziato come "l’importante contributo economico messo a disposizione dal Comune permetta costi estremamente contenuti per tutti coloro che vorranno usufruire della struttura. Sono lieto – ha detto Pacciani – per la buona riuscita di questa che per noi ha rappresentato una vera e propria sfida. Era fondamentale, infatti, ridare quanto prima la piscina in uso alla città".A tagliare il nastro l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli che si è dichiarata felice per l’inaugurazione della rinnovata struttura: "L’importante ora – ha evidenziato – è che tutti siano soddisfatti dell’impianto".Con lei il collega ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli: "L’apertura della piscina può rappresentare il nuovo corso di questa Amministrazione comunale che si è recentemente insediata. Il nostro desiderio era portare a termine, con i tempi previsti, il project financing che abbiamo ereditato. Era determinante fornire alla cittadinanza un impianto all’avanguardia. Il nostro interesse, visto il contributo annuale di 174mila è che questo sia mantenuto al meglio, come al meglio possa essere fruito da tutti".Ed è stato proprio con l’impegno di tutti i professionisti coinvolti nella ristrutturazione così come quello dei vari uffici tecnici che, come previsto, oggi si sono riaperte le porte della piscina con il pieno compiacimento anche del delegato CONI provinciale Paolo Ridolfi: "L’ottimo lavoro svolto rappresenta una certezza anche per il Comune, e una grande speranza per il futuro".