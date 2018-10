Inaugurata l’installazione all’interno della risalita di Santa Caterina

Un progetto patrocinato dal Comune di Siena che ha visto lavorare insieme Auser, Siena Parcheggi, la scuola primaria Saffi ed il liceo artistico “Duccio di Buoninsegna”

Inaugurata oggi, presso la risalita meccanizzata di Santa Caterina, l’installazione realizzata dagli alunni delle scuole senesi dedicata ai nonni nel giorno della loro festa.Una cerimonia semplice e partecipata con le ragazze e i ragazzi dalle classi terze della Scuola primaria “Saffi” insieme alla classe seconda A del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena. Sono loro, infatti, ad avere ideato e realizzato le 60 piastrelle in ceramica che coprono una superficie di 2 metri per 120 centimetri, collocate sulla parete interna della risalita di Fontebranda dopo la seconda rampa di scale mobili.“Tutto è nato – dice Walter Manni, direttore di Siena Parcheggi – per merito dell’Auser di Siena che ha avuto l’idea e che ha proposto il progetto alle scuole. Un grazie a loro, ai dirigenti scolastici delle due scuole che hanno aderito, agli alunni che hanno partecipato e al Comune di Siena che ha concesso l’autorizzazione ad installare l’opera e il suo patrocinio”.“Siena Parcheggi – continua il direttore - ha collaborato con entusiasmo al progetto dell’Auser che replica l’esperienza fatta anni fa con la risalita di San Francesco. E’ un piacere lavorare con le associazioni e le istituzioni della città, convinti da sempre che sosta e mobilità urbana siano tematiche da affrontare anche sensibilizzando e formando le nuove generazioni. Sono molti i contenuti che un progetto come questo porta con sé, non ultimo quello valorizzare i rapporti all’interno della famiglia”.Il progetto presentato dall’Auser Comunale di Siena aveva lo scopo di far lavorare insieme, in modo creativo, studenti di ordini di scuola diversi e sviluppare nelle nuove generazioni un maggiore senso affettivo relazionale nei confronti delle figure di riferimento familiare, ossia i nonni.L’Auser è la più grande organizzazione di volontari, pensionati e anziani esistente in Italia.