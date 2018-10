I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa sera, mercoledì 3 ottobre, per un incidente stradale, avvenuto in viale Europa, all'incrocio della SS73 Levante nei pressi dell'hotel Due Ponti, nel quale un'autovettura è andata a sbattere violentemente contro una cabina di decompressione di gas metano.Il conducente è uscito illeso, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto con acqua nebulizzata a controllare il pericolo. Il traffico sulla statale è stato chiuso in via precauzionale da parte dei Carabinieri, mentre il personale di Centria ha provveduto a chiudere la valvola generale del gas. Al momento la situazione è sotto controllo ed il traffico è stato ripristinato.