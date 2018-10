Progetto WWF ''Urban Nature'', l'assessore Biondi Santi si congratula con gli studenti del Monna Agnese

L’assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Clio Biondi Santi, si è recata questa mattina all’Istituto Monna Agnese per congratularsi con gli studenti e le insegnanti Lidia Sugherini e Francesca Laurigi per l’ottimo risultato ottenuto nell’ambito dell’iniziativa “Urban Nature 2018”, il concorso nazionale indetto dal WWF Italia Onlus dal titolo “Video e Spot in gara – un impegno per la natura delle nostre città”, che ha visto la scuola senese arrivare fra i primi 20 finalisti.I ragazzi della 4B dell’indirizzo Biotecnologie Ambientali: Sara Betti, Senio Ancilli, Lorenzo Franchi, Emanuele Maiorani, Matteo Mancini, Lorenzo Pacenti, Niccolò Pianigiani, Marco Rossinelli, Mattia Sampieri, Matteo Santini, hanno infatti superato la prima importante selezione con la realizzazione di uno spot sulla salvaguardia degli insetti impollinatori."Un ottimo risultato - ha commentato Biondi Santi - testimone dell’impegno dei ragazzi e delle insegnanti, che li stanno accompagnando in questo progetto teso a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, così da realizzare azioni concrete per migliorare i centri urbani delle nostre città".Il secondo step vedrà ora gli studenti coinvolti nell’individuazione, a Siena, di un’area verde da “curare”: parchi pubblici, giardini all’interno di Contrade, della propria scuola, o aree attigue alle mura cittadine, così da mettere in atto una serie di buone pratiche per preservare e incrementare la biodiversità.