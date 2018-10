Attenzione al rischio di truffe, nessun intervento sui contatori idrici previa richiesta telefonica di pagamento

Acquedotto del Fiora mette in guardia gli utenti in seguito alla segnalazione di chiamate provenienti dal numero 070 7730608

Massima attenzione al rischio di truffe: Acquedotto del Fiora non contatta telefonicamente gli utenti per proporre interventi sul contatore idrico previa richiesta di pagamento.Il gestore mette in guardia i propri utenti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno ricevuto chiamate provenienti dal numero 070 7730608, finalizzate a proporre dei sedicenti "interventi tecnici" a prezzi convenienti sul misuratore dell'acqua.L'azienda precisa che nel caso sia necessario un intervento del proprio personale a domicilio, come ad esempio per la sostituzione del contatore, Acquedotto del Fiora contatta preventivamente gli utenti e comunque in ogni caso nessuna somma è richiesta al momento dell’intervento. Si invitano i cittadini a segnalare telefonate sospette alle autorità preposte.