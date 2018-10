Nasce a Siena la nuova associazione ''in Campo''

"La storia di ognuno, cresce e diventa futuro"

"La positiva esperienza della lista civica “in Campo VALENTINI Sindaco”, costituita in occasione delle elezioni amministrative di giugno 2018, realizza oggi una significativa opportunità di crescita, configurandosi autonomamente nella nuova associazione in Campo". Così un comunicato stampa dell'associazione In Campo.La neonata associazione si propone di contribuire alla diffusione della cultura politica e democratica e di elaborare e realizzare azioni politiche per orientare e determinare l'agire amministrativo e il dibattito politico della città e del territorio.in Campo si è strutturata e organizzata, con professionalità e competenza, al fine di vigilare con attenzione e puntualità sull’operato dell’attuale amministrazione comunale, e di contribuire alla crescita e allo sviluppo della città, ponendo al primo posto il benessere dei nostri concittadini.Inoltre, l’associazione si riserva di valutare l’opportunità di impegnarsi direttamente in occasione delle elezioni amministrative previste per il 2019 in molti comuni della provincia di Siena, così da poter svolgere una diretta attività politica all’interno degli organismi istituzionali.in Campo è aperta ai contributi di ogni persona interessata alla collaborazione nello spirito e nelle specifiche modalità dell’Associazione."