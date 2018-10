L’Associazione Meteorologica Senese in collaborazione con Meteo Siena 24 e con la partecipazione del Liceo Scientifico Statale Galilei e l’Istituto Tecnico Bandini presentano “La prima giornata della Meteorologia Senese”.Come oramai consuetudine, dalla sua fondazione, l’Associazione Meteorologica Senese insieme a Meteo Siena 24 si adoperano nell’ambito di un contesto di formazione e sensibilizzazione a portare avanti un programma di lezioni, seminari e incontri con le scuole della provincia di Siena e con le Istituzioni della Città al fine di approfondire il tema della consapevolezza in ambito meteorologico.Momento cardine di questo percorso è il convegno annuale, quest’anno per la prima volta sotto la forma di giornata interamente dedicata alla meteorologia, che si onorerà della presenza del Centro Epson Meteo nella persona del dottor Galbiati, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare nella persona del colonnello Morico, IBIMET CNR con il dottor Raschi, il Consorzio LaMMA con la dottoressa Grasso ed il dottor Betti, il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Siena con Sabatini, Meteo Siena 24 con Marco Biagioli e Damiano Sonnini.La modalità del Convegno si esplicherà nella sua forma tradizionale pomeridiana, che prevederà una Tavola Rotonda con gli ospiti sopra citati sul tema “della comunicazione e prevenzione nell’ambito della Meteorologia” a cui quest’anno verrà aggiunta l’esperienza Scolastica nella fattispecie con il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Siena e l’Istituto Tecnico Bandini. L'incontro, aperto a tutti, sarà presentato e condotto dal giornalista Alessandro Lorenzini.Nella mattinata di sabato verranno invece effettuati, sempre dagli ospiti sopra citati, una serie di laboratori didattici con gli alunni del liceo, per lo sviluppo di una simulazione ed una elaborazione di una previsione meteo in una dato luogo in un dato periodo, partendo dalla conoscenza di alcuni strumenti fondamentali della Meteorologia e modelli in uso dal Meteorologo.