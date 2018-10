Siena, spacciatore arrestato dalla Polizia alla stazione ferroviaria

Ancora un arresto della Polizia di Stato per droga, destinata verosimilmente ai giovani, alla stazione ferroviaria di Siena.Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo nelle zone cittadine più esposte al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti disposte dal questore Capuano, poliziotti in borghese della Squadra Mobile hanno svolto specifici appostamenti alla stazione per contrastare lo spaccio e il consumo di droga tra giovani adolescenti.Durante il servizio sono stati notati un gruppo di ragazzi intenti a confabulare nel piazzale del centro commerciale Porta Siena ed un uomo poco distante da loro. Il movimento ha insospettito gli investigatori che hanno deciso di seguirlo e controllarlo.L’uomo, uno straniero di 39 anni, ha mostrato evidenti segni di nervosismo ed incalzato dalle domande degli inquirenti, si è visto costretto a consegnare spontaneamente due involucri con della droga.Al loro interno era, infatti, contenuta cocaina ed eroina, per un totale di circa 18 grammi.Nel corso della perquisizione al suo domicilio sono stati rinvenuti e sequestrati dei telefoni cellulari e un bilancino di precisione.Lo straniero è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari. Davanti ai poliziotti e poi di fronte al giudice ha ammesso le sue responsabilità, confessando di spacciare per necessità.Proseguono intanto le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura della Repubblica di Siena, per individuare la rete di spaccio e i potenziali acquirenti.